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货币新闻 | 2015年 8月 29日 星期六 01:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第八日，因巴拿马型船运费续挫

路透8月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第八个交易日下跌，受巴拿马型船运费续挫拖累。

乾散货运价指数下跌2点，或0.22%，报903点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升20点，或1.9%，报1,071点，之前连跌八日。日均获利上涨174美元，报8,288美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌26点或2.6%，报974点，日均获利下滑205美元，至7,766美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至480点。超灵便型船指数 跌6点，报925点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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