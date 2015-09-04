全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船需求疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，受巴拿马型船运费下挫拖累，该运费已连续九个交易日下跌。
乾散货运价指数下跌16点，或1.8%，报875点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或0.67%，报1,187点。日均获利跌258美元，报8,871美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌33点，或3.79%，报837点，日均获利下滑255美元，至6,689美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。