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货币新闻 | 2015年 9月 4日 星期五 23:20 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船需求疲弱

路透9月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，受巴拿马型船运费下挫拖累，该运费已连续九个交易日下跌。

乾散货运价指数下跌16点，或1.8%，报875点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或0.67%，报1,187点。日均获利跌258美元，报8,871美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌33点，或3.79%，报837点，日均获利下滑255美元，至6,689美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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