全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船需求疲弱

路透9月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，受巴拿马型船运费下挫拖累，该运费已连续九个交易日下跌。

乾散货运价指数下跌16点，或1.8%，报875点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。