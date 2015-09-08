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货币新闻 | 2015年 9月 9日 星期三 00:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船运费降低

路透9月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，受巴拿马型船运费下挫拖累。

乾散货运价指数下跌3点，报873点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升43点，或3.46%，报1,286点。日均获利涨184美元，报9,500美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌19点，或2.34%，报793点，日均获利下滑153美元，至6,337美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，报477点。超灵便型船指数 跌9点，报848点。(完)

(编译 李军;审校 利棣儿)

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