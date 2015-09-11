全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费齐降

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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路透9月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因各类船舶运费齐降。
乾散货运价指数下跌12点，报818点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降4点，或0.33%，报1,198点。日均获利下降48美元，报8,614美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点，或2.13%，报735点，日均获利下滑128美元，至5,878美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌8点，报460点。超灵便型船指数 跌14点，报810点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年