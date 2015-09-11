版本:
中国
货币新闻 | 2015年 9月 11日 星期五 23:57 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费齐降

路透9月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因各类船舶运费齐降。

乾散货运价指数下跌12点，报818点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降4点，或0.33%，报1,198点。日均获利下降48美元，报8,614美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点，或2.13%，报735点，日均获利下滑128美元，至5,878美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌8点，报460点。超灵便型船指数 跌14点，报810点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐