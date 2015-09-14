版本:
中国
货币新闻 | 2015年 9月 14日 星期一 23:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费齐降

路透9月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因各类船舶运费齐降。

乾散货运价指数下跌13点，报805点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降13点，或1.09%，报1,185点。日均获利下降105美元，报8,509美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌12点，或1.63%，报723点，日均获利下滑92美元，至5,786美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌8点，报452点。超灵便型船指数 跌11点，报799点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐