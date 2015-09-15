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货币新闻 | 2015年 9月 16日 星期三 00:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，受巴拿马型船运价下挫拖累

路透9月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因巴拿马型船运价下挫拖累。

乾散货运价指数下跌3点，报802点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升11点，或0.93%，报1,196点。日均获利上涨99美元，报8,608美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，或0.41%，报720点，日均获利下滑24美元，至5,762美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌7点，报445点。超灵便型船指数 跌10点，报789点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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