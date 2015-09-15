全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，受巴拿马型船运价下挫拖累

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透9月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因巴拿马型船运价下挫拖累。
乾散货运价指数下跌3点，报802点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升11点，或0.93%，报1,196点。日均获利上涨99美元，报8,608美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，或0.41%，报720点，日均获利下滑24美元，至5,762美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌7点，报445点。超灵便型船指数 跌10点，报789点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)