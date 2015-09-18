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货币新闻 | 2015年 9月 18日 星期五 23:48 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因对较大型船舶需求增加

路透9月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因对海岬型和巴拿马型船舶需求增加。

乾散货运价指数上涨77点，报960点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升358点，或21.87%，报1,995点。日均获利上涨2,782美元，报14,658美元。海岬型船运价本周飙升72%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨26点，或3.58%，报753点，日均获利攀升212美元，至6,035美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，报426点。超灵便型船指数 跌10点，报762点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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