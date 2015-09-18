全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因对较大型船舶需求增加

路透9月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因对海岬型和巴拿马型船舶需求增加。

乾散货运价指数上涨77点，报960点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。