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货币新闻 | 2015年 9月 21日 星期一 23:19 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因对较大型船舶需求增加

路透9月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因对海岬型和巴拿马型船舶需求增加。

乾散货运价指数上涨18点，报978点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲升101点，或5.06%，报2,096点。日均获利上涨637美元，报15,295美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨16点，或2.12%，报769点，日均获利攀升122美元，至6,157美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，报421点。超灵便型船指数 跌5点，报757点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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