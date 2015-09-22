全球航运：波罗的海乾散货运价指数回落，因海岬型船运价下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二回落，主要因海岬型船舶运价下降。
乾散货运价指数跌55点，或5.62%，报923点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 急跌223点，或10.64%，报1,873点。日均获利回落1,863美元，报13,432美元。
“近期(波罗的海指数)上扬主要受海岬型船提振，因有大量来自澳洲和巴西的货物运输需求，”希腊Allied Shipbroking的分析师George Lazaridis说。
海岬型船运费回落是在上周急升后的回调，当时突然出现了对大型船舶的需求，现在一切又恢复到正常水平，Lazaridis说。
他预计修正的幅度不大，10月份将逐步转为上行。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平在769点，日均获利微升2美元，至6,159美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌4点，报417点。超灵便型船指数 跌8点，报749点。(完)
(编译 母红；审校 利棣儿)
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