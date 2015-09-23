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货币新闻 | 2015年 9月 23日 星期三 23:53 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因各类船舶运价齐降

路透9月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，各类型船舶需求全面下降。

乾散货运价指数跌6点，报917点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌1点，或0.05%，报1,872点。日均获利回落31美元，报13,401美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌8点，或1.04%，报761点，日均获利降60美元，至6,099美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报414点。超灵便型船指数 跌7点，报742点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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