全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费攀升

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透9月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五继续上涨，因海岬型船舶运费上扬。
乾散货运价指数涨21点，报943点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨113点，或5.91%，报2,024点。日均获利涨925美元，报14,672美元。该型船舶的通常运载量在15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或0.93%，报744点，日均获利降56美元，至5,962美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌3点，报408点。超灵便型船指数 跌5点，报733点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。