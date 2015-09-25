全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费攀升

路透9月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五继续上涨，因海岬型船舶运费上扬。

乾散货运价指数涨21点，报943点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨113点，或5.91%，报2,024点。日均获利涨925美元，报14,672美元。该型船舶的通常运载量在15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或0.93%，报744点，日均获利降56美元，至5,962美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报408点。超灵便型船指数 跌5点，报733点。(完)