全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因各类型船舶需求改善

路透3月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二续升，受助于各类型船舶需求改善。

整体乾散货运价指数 涨12点，或3.39%，报366点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数已经连续18日上涨，从今年2月10日触及的290点历史低点反弹了26%。

波罗的海海岬型船运价指数 上升19点，或11.8%，报180点，周一该指数刷新纪录新低161点，今年迄今该指数已经累积下跌约61.9%。日均获利上涨101美元，报2,286美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨25点，或6.3%，报422点。日均获利上涨206美元，报3,393美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨9点，至386点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报240点。(完)