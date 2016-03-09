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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 22:46 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因巴拿马型船舶需求增强

路透3月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三续升，受助于巴拿马型和较小型船舶需求增强。

整体乾散货运价指数 涨10点，或2.73%，报376点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨25点，或5.92%，报447点。日均获利上涨200美元，报3,593美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨13点，至399点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报243点。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌2点，或1.11%，报178点，日均获利下降34美元，报2,252美元。该指数继周一刷新纪录新低161点后，周二曾小幅回升。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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