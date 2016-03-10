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货币新闻 | 2016年 3月 10日 星期四 23:28 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因巴拿马和较小型船舶需求增强

路透3月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四续升，受助于巴拿马型和较小型船舶需求增强。

整体乾散货运价指数 涨8点，或2.13%，报384点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数已经从2月10日触及的290点的历史最低上涨超过30%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨19点，或4.25%，报466点。日均获利上涨146美元，报3,739美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨13点，至412点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报246点。

“超便型船运指数最近的上涨主要因为谷物市场，”船运经纪公司Fearnleys在一份周度报告中称。

波罗的海海岬型船运价指数 持平于178点，日均获利下降34美元，报2,218美元。该指数继周一刷新纪录新低161点，今年至今已经下跌逾60%。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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