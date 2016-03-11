全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因巴拿马型和较小型船舶运费续升

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
路透3月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续升，受助于巴拿马型和较小型船舶运费上升。
整体乾散货运价指数 涨4点，或1%，报388点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或2.36%，报477点。日均获利上涨88美元，报3,827美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨8点，至420点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报249点。
波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，报176点，日均获利下降46美元，报2,172美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41