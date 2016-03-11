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货币新闻 | 2016年 3月 11日 星期五 23:06 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因巴拿马型和较小型船舶运费续升

路透3月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续升，受助于巴拿马型和较小型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 涨4点，或1%，报388点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或2.36%，报477点。日均获利上涨88美元，报3,827美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨8点，至420点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报249点。

波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，报176点，日均获利下降46美元，报2,172美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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