全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船需求增长

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透5月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，受助于海岬型船舶需求上升。
整体乾散货运价指数 涨6点，或0.99 %，报612点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升24点，或2.89%，至854点。日均获利升192美元，报6,538美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降8点，或1.37%，报574点。日均获下降61美元，报4,589美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 升1点，报580点。波罗的海灵便型船运价指数 上扬4点，至351点。(完)
(编译 母红；审校 利棣儿)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。