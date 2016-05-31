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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 22:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船需求增长

路透5月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，受助于海岬型船舶需求上升。

整体乾散货运价指数 涨6点，或0.99 %，报612点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升24点，或2.89%，至854点。日均获利升192美元，报6,538美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降8点，或1.37%，报574点。日均获下降61美元，报4,589美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升1点，报580点。波罗的海灵便型船运价指数 上扬4点，至351点。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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