全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，因各类型船需求有涨有跌

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透6月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三持平，因海岬型船和灵便型船需求增加，被巴拿马型船和超灵便型船需求转弱所抵消。
整体乾散货运价指数 持平于612点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升7点，或0.82%，至861点。日均获利升3美元，报6,541美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降6点，或1.05%，报568点。日均获下降46美元，报4,543美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 跌2点，报578点。波罗的海灵便型船运价指数 上扬4点，至355点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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