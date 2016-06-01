全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，因各类型船需求有涨有跌

路透6月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三持平，因海岬型船和灵便型船需求增加，被巴拿马型船和超灵便型船需求转弱所抵消。

整体乾散货运价指数 持平于612点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升7点，或0.82%，至861点。日均获利升3美元，报6,541美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降6点，或1.05%，报568点。日均获下降46美元，报4,543美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 跌2点，报578点。波罗的海灵便型船运价指数 上扬4点，至355点。(完)