全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因对巴拿马型船需求减弱

韩国已公布经济指标--2017/1/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透6月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小跌，因对巴拿马型船的需求减弱。
整体乾散货运价指数 跌3点，或0.49%，报607点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨9点，或0.99%，至922点。日均获利升35美元，报6,789美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降6点，或1.09%，报544点。日均获下降44美元，报4,349美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 跌4点，报570点。波罗的海灵便型船运价指数 跌4点，至345点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r