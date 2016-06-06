全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因对巴拿马型船需求减弱

路透6月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小跌，因对巴拿马型船的需求减弱。

整体乾散货运价指数 跌3点，或0.49%，报607点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨9点，或0.99%，至922点。日均获利升35美元，报6,789美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降6点，或1.09%，报544点。日均获下降44美元，报4,349美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 跌4点，报570点。波罗的海灵便型船运价指数 跌4点，至345点。(完)