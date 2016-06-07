全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因对各类型船需求均减弱

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透6月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二小跌，因对各类型船舶的需求均减弱。
整体乾散货运价指数 跌1点，或0.16%，报606点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，或0.22%，至920点。日均获利下降20美元，报6,769美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降2点，或0.37%，报542点。日均获下降19美元，报4,330美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 跌3点，报567点。波罗的海灵便型船运价指数 跌1点，至344点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。