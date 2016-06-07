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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 21:27 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因对各类型船需求均减弱

路透6月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二小跌，因对各类型船舶的需求均减弱。

整体乾散货运价指数 跌1点，或0.16%，报606点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，或0.22%，至920点。日均获利下降20美元，报6,769美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降2点，或0.37%，报542点。日均获下降19美元，报4,330美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 跌3点，报567点。波罗的海灵便型船运价指数 跌1点，至344点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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