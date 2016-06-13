全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型和较小型船需求疲弱

路透6月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小跌，因巴拿马型和较小型船需求疲弱，被海岬型船需求增加部分抵消。

整体乾散货运价指数 下滑1点，或0.16%，报609点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升8点，或0.8%，至1,014点。日均获利增加33美元，报7,274美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，或0.18%，报542点。日均获利下跌10美元，报4,327美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 跌3点，报554点。波罗的海灵便型船运价指数 跌5点，至322点。(完)