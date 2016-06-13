全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型和较小型船需求疲弱

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透6月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小跌，因巴拿马型和较小型船需求疲弱，被海岬型船需求增加部分抵消。
整体乾散货运价指数 下滑1点，或0.16%，报609点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升8点，或0.8%，至1,014点。日均获利增加33美元，报7,274美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，或0.18%，报542点。日均获利下跌10美元，报4,327美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 跌3点，报554点。波罗的海灵便型船运价指数 跌5点，至322点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
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