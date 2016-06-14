全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较小型船需求疲弱

路透6月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因较小型船舶需求疲弱。

整体乾散货运价指数 下滑1点或0.16%，报608点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升4点或0.39%，报1,018点。日均获利增加55美元，报7,329美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升1点或0.18%，报543点。日均获利增加7美元，报4,334美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌2点，报552点。波罗的海灵便型船运价指数 跌5点，报317点。(完)