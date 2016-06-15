全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船需求减弱

路透6月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船舶需求减弱。

整体乾散货运价指数 下滑4点或0.66%，报604点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫18点或1.77%，报1,000点。日均获利跌159美元，报7,170美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升2点或0.37%，报545点。日均获利增加22美元，报4,356美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 持平，报552点。波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，报315点。(完)