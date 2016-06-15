全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船需求减弱

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透6月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船舶需求减弱。
整体乾散货运价指数 下滑4点或0.66%，报604点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫18点或1.77%，报1,000点。日均获利跌159美元，报7,170美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升2点或0.37%，报545点。日均获利增加22美元，报4,356美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 持平，报552点。波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，报315点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选