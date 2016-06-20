全球航运：波罗的海乾散货运价指数续降，因海岬型船需求减弱

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透6月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一续降，因海岬型船舶需求减弱。
整体乾散货运价指数 下滑5点或0.85%，报582点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫30点，或3.24%，报897点。日均获利跌218美元，报6,315美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于546点。日均获利增加4美元，报4,365美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升4点，报559点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报312点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。