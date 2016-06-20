全球航运：波罗的海乾散货运价指数续降，因海岬型船需求减弱

路透6月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一续降，因海岬型船舶需求减弱。

整体乾散货运价指数 下滑5点或0.85%，报582点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫30点，或3.24%，报897点。日均获利跌218美元，报6,315美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于546点。日均获利增加4美元，报4,365美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升4点，报559点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报312点。(完)