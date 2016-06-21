全球航运：波罗的海乾散货运价指数续降，因海岬型船需求减弱

标题新闻：墨西哥财长称特朗普本周宣誓就任美国总统后，美元兑披索可能走软
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路透6月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二续降，因海岬型船舶需求减弱。
整体乾散货运价指数 下滑2点或0.34%，报580点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫24点，或2.68%，报873点。日均获利跌207美元，报6,108美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.37%，报548点。日均获利增加14美元，报4,379美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升4点，报563点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报315点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。