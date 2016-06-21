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货币新闻 | 2016年 6月 21日 星期二 21:49 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续降，因海岬型船需求减弱

路透6月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二续降，因海岬型船舶需求减弱。

整体乾散货运价指数 下滑2点或0.34%，报580点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫24点，或2.68%，报873点。日均获利跌207美元，报6,108美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.37%，报548点。日均获利增加14美元，报4,379美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升4点，报563点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报315点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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