全球航运：波罗的海乾散货运价指数走坚，各类型船舶需求均增强

路透6月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因船舶需求普遍增强。

整体乾散货运价指数 上升11点或1.88%，报596点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升19点，或2.16%，报897点。日均获利升146美元，报6,253美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点，或2.34%，报569点。日均获利增加107美元，报4,554美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升7点，报577点。波罗的海灵便型船运价指数 升4点，报322点。(完)