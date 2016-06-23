全球航运：波罗的海乾散货运价指数走坚，各类型船舶需求均增强

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透6月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因船舶需求普遍增强。
整体乾散货运价指数 上升11点或1.88%，报596点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升19点，或2.16%，报897点。日均获利升146美元，报6,253美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点，或2.34%，报569点。日均获利增加107美元，报4,554美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升7点，报577点。波罗的海灵便型船运价指数 升4点，报322点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选