全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第三日，因船舶需求普遍增强

路透6月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第三日上涨，因船舶需求普遍增强。

整体乾散货运价指数 上升13点或2.18%，报609点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升16点，或1.78%，报913点。日均获利升199美元，报6,452美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或2.81%，报585点。日均获利增加127美元，报4,681美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升6点，报583点。波罗的海灵便型船运价指数 升7点，报329点。(完)