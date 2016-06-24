全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第三日，因船舶需求普遍增强

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，受日圆走强和获利了结拖累
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。
路透6月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第三日上涨，因船舶需求普遍增强。
整体乾散货运价指数 上升13点或2.18%，报609点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升16点，或1.78%，报913点。日均获利升199美元，报6,452美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或2.81%，报585点。日均获利增加127美元，报4,681美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升6点，报583点。波罗的海灵便型船运价指数 升7点，报329点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。
路透1月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓及同期全球最大 白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓情况均未在各自网站公布。 以下为两支ETF的周五持仓量情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月13日 25,976,712.5 1月13日 -- -- iShares 338,356,236.2 1月13日 338,356,236.2 1月13日 -- -- (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”