全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第四日，因巴拿马型船需求上升

路透6月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第四日上涨，因巴拿马型船需求上升。

整体乾散货运价指数 上升7点或1.15%，报616点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升6点，或0.66%，报919点。日均获利升39美元，报6,491美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或2.74%，报601点。日均获利增加130美元，报4,811美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升4点，报587点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报331点。(完)