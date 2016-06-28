全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第五日，因各类型船舶需求上升

路透6月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第五日上涨，因各类型船需求上升。

整体乾散货运价指数 上升11点或1.79%，报627点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升17点，或1.85%，报936点。日均获利升104美元，报6,595美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点，或2.83%，报618点。日均获利增加137美元，报4,948美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升6点，报593点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报336点。(完)