全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第五日，因各类型船舶需求上升

台湾债市：指标五年券106/2殖利率续收跌，空单大增引发轧空行情
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透6月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第五日上涨，因各类型船需求上升。
整体乾散货运价指数 上升11点或1.79%，报627点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升17点，或1.85%，报936点。日均获利升104美元，报6,595美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点，或2.83%，报618点。日均获利增加137美元，报4,948美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升6点，报593点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报336点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周二续收跌。交易员表示，106/2空单昨日由86.5亿大增至114亿台币，且多单进场意愿还不低，今日银行端买盘现踪，稍现轧空行情。
路透台北1月17日 - 台湾期货交易所周二表示，将于5月中旬推动盘后交易平台，并同时推出美国道琼工业指数 及S&P 500指数 期货，届时将总计有台股期货等共计11档期货商品可交易至凌晨五点，与新加坡、香港等国际性交易所同步。
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