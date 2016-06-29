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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 22:04 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶需求上升

路透6月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因各类型船需求上升。

整体乾散货运价指数 上升13点或2.07%，报640点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升19点，或2.03%，报955点。日均获利升189美元，报6,784美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或2.59%，报634点。日均获利增加121美元，报5,069美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升19点，报606点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报338点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)
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