全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶需求上升

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透6月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因各类型船需求上升。
整体乾散货运价指数 上升13点或2.07%，报640点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升19点，或2.03%，报955点。日均获利升189美元，报6,784美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升16点，或2.59%，报634点。日均获利增加121美元，报5,069美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升19点，报606点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报338点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。