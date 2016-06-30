全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因各类型船舶需求增加

路透6月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四续升，因各类型船需求增加。

整体乾散货运价指数 上升20点或3.13%，报660点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升41点，或4.29%，报996点。日均获利升326美元，报7,110美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升28点，或4.42%，报662点。日均获利增加227美元，报5,296美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升13点，报619点。波罗的海灵便型船运价指数 升4点，报342点。(完)