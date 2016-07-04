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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 21:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，所有船型需求均强劲

路透7月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上扬，因所有船型的运输需求均强劲。

整体乾散货运价指数 上升11点或1.62%，报688点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升19点，或1.84%，报1,049点。日均获利升137美元，报7,490美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升19点，或2.75%，报710点。日均获利增加151美元，报5,679美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升6点，报633点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报347点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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