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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 21:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，巴拿马型船需求仍强劲

路透7月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因巴拿马型船舶需求增长。

整体乾散货运价指数 上升5点，或0.72%，报699点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌11点，或1.08%，报1,008点。日均获利减少77美元，报7,188美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升24点，或3.18%，报779点。日均获利增加102美元，报6,231美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升5点，报644点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报352点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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