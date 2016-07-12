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亚洲 | 2016年 7月 12日 星期二 22:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因巴拿马型船运费上升

路透7月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上扬，因巴拿马型和较小型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 上升7点，或0.99%，报711点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点，或1.25%，报809点。日均获利增加85美元，报6,469美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌4点，或0.4%，报987点。日均获利减少41美元，报7,044美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

超灵便型船运价指数 上升15点，报666点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报358点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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