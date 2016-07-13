全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因各类船舶运费上升

路透7月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上扬，因各类船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 上升15点，或2.11%，报726点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升23点，或2.33%，报1,010点。日均获利增加325美元，报7,369美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点，或1.24%，报819点。日均获利增加77美元，报6,546美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升13点，报679点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报360点。(完)