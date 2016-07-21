全球航运：波罗的海乾散货运价指数连降第三日，因大型船舶运费走低

路透7月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连降第三日，因大型船舶运费下跌。

整体乾散货运价指数 下跌10点，或1.36%，报726点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌31点，或3.31%，报906点。日均获利减少227美元，报6,632美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，或2.52%，报850点。日均获利减少171美元，报6,801美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。