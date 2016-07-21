全球航运：波罗的海乾散货运价指数连降第三日，因大型船舶运费走低

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透7月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连降第三日，因大型船舶运费下跌。
整体乾散货运价指数 下跌10点，或1.36%，报726点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌31点，或3.31%，报906点。日均获利减少227美元，报6,632美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，或2.52%，报850点。日均获利减少171美元，报6,801美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌1点，报701点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报379点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。