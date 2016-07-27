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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 22:56 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下滑

路透7月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型、巴拿马型及超灵便型运费均下跌。

整体乾散货运价指数 下跌17点，或2.44%，至679点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌38点，或4.52%，报803点。日均获利减少336美元，报5,723美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌32点，或4.08%，报752点。日均获利减少256美元，报6,020美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌6点，报684点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报392点。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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