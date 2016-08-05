全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，此前连降13日

路透8月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五持平，终结了此前的13连跌走势，因海岬型船需求稳定。

整体乾散货运价指数持平于636点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升11点，或1.45%，报770点，日均获利升83点，报5,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

中国铁矿石期货周五一度攀升逾4%至4月以来最高。

铁矿石占较大型海岬型船舶运输量的约三分之一，铁矿石价格的变化是影响干散货运价的一个关键因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，报640点。日均获利减少10美元，报5,122美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。