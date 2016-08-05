全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，此前连降13日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透8月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五持平，终结了此前的13连跌走势，因海岬型船需求稳定。
整体乾散货运价指数持平于636点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升11点，或1.45%，报770点，日均获利升83点，报5,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中国铁矿石期货周五一度攀升逾4%至4月以来最高。
铁矿石占较大型海岬型船舶运输量的约三分之一，铁矿石价格的变化是影响干散货运价的一个关键因素。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，报640点。日均获利减少10美元，报5,122美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 跌7点，报647点。波罗的海灵便型船运价指数 降1点，报394点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)