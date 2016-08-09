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货币新闻 | 2016年 8月 9日 星期二 22:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费降低

路透8月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下滑，因海岬型船运费下降拖累。

整体乾散货运价指数 跌5点，或0.79%，报631点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌7点，或0.9%，报770点，日均获利跌140点，报5,357美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.63%，报642点。日均获利上扬31美元，报5,140美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 跌3点，报642点。波罗的海灵便型船运价指数 降3点，报389点。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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