全球航运：波罗的海乾散货运价指数小升，因巴拿马型船舶运费上涨

路透10月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小涨，受巴拿马型船运费上升所支撑。

整体乾散货运价指数 攀升1点，或0.11%，至922点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌10点，或0.45%，报2,235点。海岬型船舶日均获利降51美元，报14,571美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨12点，或1.67%。至729点。日均获利上涨96美元，报5,839美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。