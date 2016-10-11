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货币新闻 | 2016年 10月 11日 星期二 21:08 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，船运活动淡静

路透10月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二持平，巴拿马型船运费上升被较小型船舶船运活动减弱所抵消。

整体乾散货运价指数 持平，报922点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 持稳在2,235点。海岬型船舶日均获利降85美元，报14,486美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨16点，或2.19%。至745点。日均获利上涨130美元，报5,969美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌1点，报676点；灵便型船运价指数 下滑1点，至409点。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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