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货币新闻 | 2016年 10月 12日 星期三 21:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型及较小型船舶运费下降

路透10月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，因海岬型及较小型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数 跌16点，或1.74%，报906点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌81点，或3.62%，报2,154点。海岬型船舶日均获利降703美元，报13,783美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨18点，或2.42%。至763点。日均获利上涨145美元，报6,114美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌2点，报674点；灵便型船运价指数 下滑1点，至408点。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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