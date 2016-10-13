全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费下降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透10月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下滑，因海岬型船运费下降。
整体乾散货运价指数 跌21点，或2.32%，报885点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大跌136点，或6.31%，报2,018点。海岬型船舶日均获利降1,013美元，报12,770美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
航运经纪公司周四称，关键亚洲航线大型海岬型干散货船运费下周势将下降，因船舶供过于求。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨27，或3.54%。至790点。日均获利上涨213美元，报6,327美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌1点，报673点；灵便型船运价指数 升2点，至410点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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