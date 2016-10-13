全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费下降

路透10月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下滑，因海岬型船运费下降。

整体乾散货运价指数 跌21点，或2.32%，报885点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌136点，或6.31%，报2,018点。海岬型船舶日均获利降1,013美元，报12,770美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

航运经纪公司周四称，关键亚洲航线大型海岬型干散货船运费下周势将下降，因船舶供过于求。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨27，或3.54%。至790点。日均获利上涨213美元，报6,327美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。