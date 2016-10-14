全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运费走强

路透10月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因巴拿马型船运费走强。

整体乾散货运价指数 升7点，或0.79%，报892点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 持平，报2,018点。海岬型船舶日均获利降26美元，报12,744美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨29点，或3.67%。至819点。日均获利上涨232美元，报6,559美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。