全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马和较小型船舶运费走坚

路透10月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因巴拿马和较小型船舶运费走强。

整体乾散货运价指数 升2点，或0.22%，报894点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌15点，或0.74%，报2,003点。海岬型船舶日均获利降100美元，报12,644美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨19点，或2.32%，至838点。日均获利上涨155美元，报6,714美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。