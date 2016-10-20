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货币新闻 | 2016年 10月 20日 星期四 21:41 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下滑

路透10月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因海岬型船舶运费下滑。

整体乾散货运价指数 跌23点，或2.64%，报849点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌189点，创去年9月以来最大单日点数跌幅，或10.35%，报1,637点。海岬型船舶日均获利降1,121美元，报10,123美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨20点，或2.26%，至905点。日均获利上升154美元，报7,242美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升9点，报691点；灵便型船运价指数 上升3点，至424点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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