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货币新闻 | 2016年 10月 21日 星期五 22:31 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下滑

路透10月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费下滑。

整体乾散货运价指数 跌7点，或0.82%，报842点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌62点，或3.79%，报1,575点。海岬型船舶日均获利降464美元，报9,659美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨10点，或1.1%，至915点。日均获利上升82美元，报7,324美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升9点，报700点；灵便型船运价指数 上升3点，至427点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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