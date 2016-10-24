全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下滑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船舶运费下滑。
整体乾散货运价指数 跌11点，或1.31%，报831点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌104点，或6.6%，报1,471点。海岬型船舶日均获利降531美元，报9,128美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨8点，或0.87%，至923点。日均获利上升62美元，报7,386美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升5点，报705点；灵便型船运价指数 上升1点，至428点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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