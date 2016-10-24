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货币新闻 | 2016年 10月 24日 星期一 21:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下滑

路透10月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船舶运费下滑。

整体乾散货运价指数 跌11点，或1.31%，报831点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌104点，或6.6%，报1,471点。海岬型船舶日均获利降531美元，报9,128美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨8点，或0.87%，至923点。日均获利上升62美元，报7,386美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升5点，报705点；灵便型船运价指数 上升1点，至428点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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