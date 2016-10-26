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货币新闻 | 2016年 10月 26日 星期三 21:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第七日，因海岬型船运费续降

路透10月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第七日下跌，因海岬型船舶运费继续下滑。

整体乾散货运价指数 跌11点或1.35%，报802点，为9月16日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌73点，或5.42%，报1,275点。海岬型船舶日均获利降458美元，报7,936美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于925点。日均获利下降5美元，报7,397美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升4点，报714点；灵便型船运价指数 持平于430点。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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