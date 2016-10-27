全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，因较大型船运费下降

路透10月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下滑，因海岬型和巴拿马型船运费下降。

整体乾散货运价指数 跌4点或0.5%，报798点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌27点，或2.12%，报1,248点。海岬型船舶日均获利降173美元，报7,763美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌4点，报921点。日均获利下降28美元，报7,369美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。