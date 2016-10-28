全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结八日连跌，因海岬型船运费大涨

路透10月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五升近5%，终结了八连跌，因海岬型船需求增加。

整体乾散货运价指数 涨36点或4.51%，报834点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升169点，或13.54%，报1,417点。海岬型船舶日均获利打仗1,293美元，报9,056美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌8点，或0.87%，报913点。日均获利下降66美元，报7,303美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。